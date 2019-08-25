Коноплю назвали спасением для американских фермеров

Связанные с этим проблемы американских фермеров в Кентукки предложили решить культивацией конопли, пишет Financial Times.

Год назад рынок достиг отметки в 1,9 миллиарда долларов. Но если спрос станет расти столь же активно, как на марихуану в штатах, которые легализовали ее, то объем продаж через пять лет эксперты оценивают в 20 миллиардов.

В прошлом конопля использовалась для изготовления волокон, но теперь главным стало выделение из нее каннабиоидов, которые энтузиасты предлагают добавлять повсюду. На слушаниях в Сенате в прошлом месяце продукт поддержал и сенатор от Кентукки, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. «Этот продукт невероятен. Еда, одежда, здоровое питание. Какой разнообразный продукт!» — заявил он. Ранее Конгресс легализовал культивацию промышленной формы конопли.

Тем не менее выращивание конопли по-прежнему сопряжено с трудностями. В Американской ассоциации банков указывают, что федеральное правительство не предоставляет страховку для такой отрасли в отличие от традиционных культур. А это значит, что банки не захотят давать кредиты на такое производство, пока его не урегулируют законодательно. Для этого должны появиться строгие правила, как отличать легальную коноплю от нелегальной. Тем не менее за год площадь посева конопли выросла с 13 тысяч до 52 тысяч гектаров, то есть в четыре раза. Причем год назад ее выращивали в основном в рамках исследовательских программ.

Николас Мортимер, соучредитель Sanitas Peak, группы прямых инвестиций стоимостью, которая развивает производство конопли, отметил, что всем фермерам в этой отрасли необходим капитал, но никто не знает, у кого можно было бы взять денег. Также фермеры испытывают проблемы с поставками саженцев и стоят перед угрозой перепроизводства.