Конор Макгрегор вернется в большой спорт

Пятница, 25 Октябрь 2019 Мир Мир

Конор Макгрегор вернется в большой спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил, что вернется в октагон 18 января 2020 года.

Об этом боец заявил на пресс-конференции в Москве. Бой состоится в Лас-Вегасе, соперника Конор пока не называет. Также Макгрегор по-прежнему одержим идеей боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года – тогда победа осталась за Нурмагомедовым.

С тех пор Конор несколько раз заявлял о завершении карьеры, однако, кажется, никто не воспринял его всерьез.  Тем не менее с тех пор спортсмен не провел ни одного боя, пишет euromag.ru.

Сейчас Макгрегор не только делает ирландский виски, но и, по его словам, усиленно тренируется. После боя в Лас-Вегасе он готов драться с Хабибом в Москве.

Их отношения Макгрегор назвал «соперничеством», а не ненавистью, при этом упомянув, что не поедет в Дагестан «питаться дерьмом».

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