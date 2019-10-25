Конор Макгрегор вернется в большой спорт

Об этом боец заявил на пресс-конференции в Москве. Бой состоится в Лас-Вегасе, соперника Конор пока не называет. Также Макгрегор по-прежнему одержим идеей боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся в октябре 2018 года – тогда победа осталась за Нурмагомедовым.

С тех пор Конор несколько раз заявлял о завершении карьеры, однако, кажется, никто не воспринял его всерьез. Тем не менее с тех пор спортсмен не провел ни одного боя, пишет euromag.ru.

Сейчас Макгрегор не только делает ирландский виски, но и, по его словам, усиленно тренируется. После боя в Лас-Вегасе он готов драться с Хабибом в Москве.

Их отношения Макгрегор назвал «соперничеством», а не ненавистью, при этом упомянув, что не поедет в Дагестан «питаться дерьмом».