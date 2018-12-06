Конюхов отправился в кругосветное плавание на веслах

Четверг, 06 Декабрь 2018 Мир Мир

Конюхов отправился в кругосветное плавание на веслах

Российский путешественник Федор Конюхов отправился в новую экстремальную экспедицию.

Она стартовала в новозеландском городе Данидин.

В этот раз Конюхов собирается первым в истории пройти на веслах вокруг Земли. Ему предстоит пересечь воды трех океанов, омывающих Антарктиду, обогнуть мыс Горн на юге Чили, доплыть до Австралии и затем вернуться обратно в Новую Зеландию.

Путешествие будет проходить на уникальной лодке-капсуле, построенной в Британии. Для защиты от рифов и льда на ее дно нанесли прочное покрытие и установили дополнительный свинцовый балласт, чтобы не допустить переворота в океане. На борту обустроили водонепроницаемые отсеки для еды и оборудования, пишет ntv.ru.

По признанию самого путешественника, эта экспедиция станет для него серьезным испытанием. В первую очередь, Конюхов опасается айсбергов, которые, как правило, очень сложно обойти.

Добавим, что это уже шестая кругосветка в биографии Конюхова. До этого ему в одиночку удавалось обогнуть землю на яхте и воздушном шаре, а также на веслах пересечь Тихий и Атлантический океаны. Это путешествие Конюхов планирует завершить в декабре 2020-го года. Все это время с ним на связи будет его сын Оскар. Следить за ходом экспедиции можно и на сайте путешественника. На его лодке установили спутниковый трекер, который передает данные в режиме реального времени.

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