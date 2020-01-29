Король Бельгии признал взрослую внебрачную дочь

"Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он - биологический отец мадам Дельфины Боэль", - цитирует телерадиокомпания заявление адвокатов короля.

Но король не признал "общественное" отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении, пишет euromag.ru.

Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она - внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.