Королева Елизавета наказала Меган Маркл за тягу к роскоши

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенного к королевской семье источника.

После свадьбы принц Гарри специально проинструктировал персонал: «Все, что Меган захочет, — она получает». Это не понравилось Елизавете II, которую до сих пор не устраивает расточительное поведение супруги внука и ее высокие запросы.

В связи с этим Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к драгоценностям Елизаветы и ввел строгие правила, стремясь «поддержать порядок, иерархию и верховенство» в королевской семье. По словам источника, такое решение вывело из себя герцога Сассекского.

При этом жене его старшего брата принца Уильяма по-прежнему дозволяется носить украшения, в том числе и те, что принадлежали принцессе Диане.