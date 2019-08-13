Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Вторник, 13 Август 2019 Мир Мир

Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II разочарована в нынешних британских политиках, которые «не способны управлять» страной.

«Ее величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качества нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти», — сказал собеседник издания.

Королева впервые заявила о своем недовольстве в частной беседе после отставки в 2016 году премьер-министра Дэвида Кэмерона, который запустил процесс выхода страны из Евросоюза, сообщает euromag.ru.

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