Королева Елизавета сделала подарок Меган Маркл

Вторник, 13 Август 2019 Мир Мир

Королева Елизавета сделала подарок Меган Маркл

Королева Елизавета преподнесла принцу Гарри и Меган Маркл в подарок поместье в Шотландии.

Владелец автоматически получает право на титул графа Дамбартона.

Меган и Гарри еще не видели новый дом – они собираются посетить его в ближайшее время, пишет euromag.ru.

Напомним, дом, где Меган Маркл жила с первым мужем продюсером Тревором Энджелсоном с 2011 по 2013 год, продается. Особняк в районе Хэнкок-парк, где жила пара, выставили на продажу за 1,8 миллиона долларов.

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