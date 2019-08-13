Королева Елизавета сделала подарок Меган Маркл

Владелец автоматически получает право на титул графа Дамбартона.

Меган и Гарри еще не видели новый дом – они собираются посетить его в ближайшее время, пишет euromag.ru.

Напомним, дом, где Меган Маркл жила с первым мужем продюсером Тревором Энджелсоном с 2011 по 2013 год, продается. Особняк в районе Хэнкок-парк, где жила пара, выставили на продажу за 1,8 миллиона долларов.