Королева надела дешевое платье на встречу с председателем КНР

Встреча состоялась в среду, 28 ноября. 46-летняя Летисия появилась в бледно-розовом миди-платье с цветочной вышивкой британского бренда Asos. Его стоимость на официальном сайте составляет около 120 долларов. Королева дополнила наряд шерстяным пальто, сумкой-клатчем и остроносыми туфлями в тон платью. Ее сопровождал супруг, король Испании Филипп VI.

Жена китайского лидера надела приталенный топ и облегающую юбку до колен, а также бежевое пальто оверсайз. В качестве украшений она выбрала небольшие жемчужные серьги.