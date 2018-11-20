Королева сделала выговор Меган Маркл

Королевские инсайдеры сообщили, что королева велела Меган Маркл перестать наряжаться как голливудская звезда и начать выглядеть как принцесса.

Они также рассказали, что недовольство у Елизаветы II возникло еще во время подготовки к свадьбе — ей не понравилось, что бывшая актриса собирается выходить замуж в белом платье, будучи разведенной. Позже, в июне, королеву возмутило отсутствие головного убора у жены внука во время ее первой сольной поездки в графство Чешир, несмотря на правила дресс-кода.

Более того, герцогиня неоднократно надевала запрещенные брючные костюмы, мини-платья, наряды черного цвета и одежду иностранных дизайнеров.