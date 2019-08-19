Королева ввела для Меган Маркл новый запрет

Понедельник, 19 Август 2019 Мир Мир

Королева ввела для Меган Маркл новый запрет

Королева Великобритания Елизавета II запретила своей невестке Меган Маркл приезжать к ней в гости в рваных джинсах.

Об этом сообщает The Sun.

По словам источника в королевских кругах, запрет связан со скорым визитом принца Гарри и его супруги в замок Балморал, где на данный момент проживает королева.

«Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — поделился источник.

В июле Меган Маркл в очередной раз нарушила протокол, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существует специальный дресс-код. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы. Организаторы турнира нелестно отзывались о поведении Меган Маркл и назвали ее ночным кошмаром.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья