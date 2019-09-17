Королева запретила говорить при ней о Меган Маркл

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Мир Мир

Королева запретила говорить при ней о Меган Маркл

Королева Елизавета запретила говорить с ней о Меган Маркл во время неофициальных встреч.

Во дворце разработана специальная инструкция для гостей, пишет The Sun.

Всех, кого принимает королева, заранее предупреждают, что говорить с ней о Меган и о поведении герцогов Сассекских запрещено. При этом все другие темы – даже  Brexit  –  вполне приветствуются, пишет euromag.ru.

Напомним, недавно Меган Маркл заключила договор с крупной американской PR-компанией для работы по восстановлению собственного имиджа.

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