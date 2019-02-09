Королевская семья продала Рубенса за рекордные 8,2 млн долларов

Суббота, 09 Февраль 2019 Мир Мир

Королевская семья продала Рубенса за рекордные 8,2 млн долларов

Набросок Рубенса из королевской семьи продан за рекордные 8,2 млн долларов.

В Нью-Йорке на торгах Sotheby’s установлен новый рекорд цены для рисунков Питера Пауля Рубенса.

«Этюд обнаженного мужчины с поднятыми руками», датированный 1608 годом, стал самым дорогим лотом аукциона рисунков старых мастеров Sotheby’s. За него развернулась нешуточная борьба между двумя участниками, в результате которой цена лота — 8,2 млн долларов (включая комиссию аукционного дома) — оказалась почти втрое выше предварительной оценки в 2,5–3,5 млн долларов, пишет euromag.ru.

Рисунок Рубенса был выставлен на продажу королевской семьей Нидерландов. В каталоге Sotheby’s указано, что король Вильгельм II приобрел набросок фигуры молодого человека у сэра Томаса Лоуренса в 1830-е годы, «чтобы поместить его в одном ряду с шедеврами Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и Рембрандта». С тех пор рисунок оставался в королевской коллекции. Он входит в число немногих дошедших до нас набросков, сделанных Рубенсом для изображения главных персонажей алтарной картины «Воздвижение Креста», написанной для антверпенской церкви Святой Вальбурги в конце 1608 года, вскоре после возвращения художника из Италии. Сейчас полотно находится в соборе Антверпенской Богоматери. Пишет The art newspaper.

Решение королевской семьи о продаже рисунка Рубенса вместе с еще 12 рисунками старых мастеров, а также с фарфором и серебром вызвало протесты в Нидерландах. Член либеральной партии «Демократы 66» (D66) Салима Белхай призвала премьер-министра страны Марка Рютте обратиться к правящей фамилии с просьбой об отсрочке аукциона, чтобы предложить нидерландским музеям выкупить произведения. Однако, как рассказала Белхай The Art Newspaper, Рютте ответил, что «это личное дело королевской семьи».

Никаких данных о том, кто стал покупателем работы Рубенса, пока нет. Возможно, как и в случае со «Спасителем мира» Леонардо да Винчи, рисунок был приобретен, чтобы пополнить коллекцию одного из новых ближневосточных музеев вроде Лувра — Абу-Даби.

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