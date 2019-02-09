Королевская семья продала Рубенса за рекордные 8,2 млн долларов

В Нью-Йорке на торгах Sotheby’s установлен новый рекорд цены для рисунков Питера Пауля Рубенса.

«Этюд обнаженного мужчины с поднятыми руками», датированный 1608 годом, стал самым дорогим лотом аукциона рисунков старых мастеров Sotheby’s. За него развернулась нешуточная борьба между двумя участниками, в результате которой цена лота — 8,2 млн долларов (включая комиссию аукционного дома) — оказалась почти втрое выше предварительной оценки в 2,5–3,5 млн долларов, пишет euromag.ru.

Рисунок Рубенса был выставлен на продажу королевской семьей Нидерландов. В каталоге Sotheby’s указано, что король Вильгельм II приобрел набросок фигуры молодого человека у сэра Томаса Лоуренса в 1830-е годы, «чтобы поместить его в одном ряду с шедеврами Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и Рембрандта». С тех пор рисунок оставался в королевской коллекции. Он входит в число немногих дошедших до нас набросков, сделанных Рубенсом для изображения главных персонажей алтарной картины «Воздвижение Креста», написанной для антверпенской церкви Святой Вальбурги в конце 1608 года, вскоре после возвращения художника из Италии. Сейчас полотно находится в соборе Антверпенской Богоматери. Пишет The art newspaper.

Решение королевской семьи о продаже рисунка Рубенса вместе с еще 12 рисунками старых мастеров, а также с фарфором и серебром вызвало протесты в Нидерландах. Член либеральной партии «Демократы 66» (D66) Салима Белхай призвала премьер-министра страны Марка Рютте обратиться к правящей фамилии с просьбой об отсрочке аукциона, чтобы предложить нидерландским музеям выкупить произведения. Однако, как рассказала Белхай The Art Newspaper, Рютте ответил, что «это личное дело королевской семьи».

Никаких данных о том, кто стал покупателем работы Рубенса, пока нет. Возможно, как и в случае со «Спасителем мира» Леонардо да Винчи, рисунок был приобретен, чтобы пополнить коллекцию одного из новых ближневосточных музеев вроде Лувра — Абу-Даби.