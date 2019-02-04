Королеву эвакуируют из Лондона из-за Brexit

Куда именно направится королева, в правительстве Британии не сообщают, подчеркивая, что это секретное место.

План эвакуации, как пишет Sunday Times, существовал со времен холодной войны, когда Британия боялась ядерного удара со стороны СССР.

Напомним, послы стран ЕС согласились предоставить возможность гражданам Великобритании после Brexit въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней без виз. Основные договоренности по вопросу выхода Британии из ЕС еще не достигнуты, пишет euromag.ru.