Королеву эвакуируют из Лондона из-за Brexit

Понедельник, 04 Февраль 2019 Мир Мир

Королеву эвакуируют из Лондона из-за Brexit

Если в связи с Brexit начнутся массовые беспорядки, королева Елизавета будет эвакуирована из Лондона.

Куда именно направится королева, в правительстве Британии не сообщают, подчеркивая, что это секретное место.

План эвакуации, как пишет Sunday Times, существовал со времен холодной войны, когда Британия боялась ядерного удара со стороны СССР.

Напомним, послы стран ЕС согласились предоставить возможность гражданам Великобритании после Brexit въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней без виз. Основные договоренности по вопросу выхода Британии из ЕС еще не достигнуты, пишет euromag.ru.

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