Королеву красоты лишили титула из-за откровенных фото

35-летняя телеведущая Натали Павелек (Natalie Paweleck) не предупредила организаторов конкурса, что в молодости снималась для мужских журналов в откровенных нарядах. Они узнали об этом из анонимного письма, полученного после объявления результатов. Его автор угрожал опубликовать информацию о нарушении, если победительницу не дисквалифицируют.

Павелек назвала реакцию организаторов конкурса «старомодным бодишеймингом» и заявила, что ничуть не стыдится своего прошлого. «Я была на обложке мужского журнала с самым большим тиражом в мире и побеждала на самом популярном конкурсе моделей в Британии, -- заметила она. — Решения, которые я принимала, когда мне было немногим больше 20 лет, сделали меня той, кто я есть. И мне нравится, кто я есть».

Организатор конкурса подчеркивают, что содержание фотографий ни при чем. «Она лишилась короны не потому, что позировала с обнаженной грудью, — объясняет представительница "Мисс Великобритания мира". — Она лишилась ее, потому что информация об этом не была раскрыта».

Титул «Миссис Шотландия мира» перешел к девушке, которая заняла второе место. Ей оказалась жена близкого друга принца Гарри Алана Стотт (Alana Stott).