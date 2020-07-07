Коронавирус мог находиться в спящем состоянии на протяжении долго времени

По его словам, из разных стран поступают сообщения о появлении вируса до вспышки в Китае. В частности, эпидемиологи из Испании ранее сообщили, что нашли коронавирус в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Кроме того, специалисты из Бразилии нашли вирус в сточных водах Флорианополиса в ноябре 2019 года. «Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — сказал Джефферсон.