Коронавирус мог находиться в спящем состоянии на протяжении долго времени

Вторник, 07 Июль 2020 Мир

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии на протяжении долго времени

Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон.

По его словам, из разных стран поступают сообщения о появлении вируса до вспышки в Китае. В частности, эпидемиологи из Испании ранее сообщили, что нашли коронавирус в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.
Кроме того, специалисты из Бразилии нашли вирус в сточных водах Флорианополиса в ноябре 2019 года. «Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — сказал Джефферсон.

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