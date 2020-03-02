Коронавирус обнаружен в Чехии

Понедельник, 02 Март 2020 Мир Мир

Коронавирус обнаружен в Чехии

Первые три случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Чехии.

Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.

"Коронавирус выявлен у трех человек, - отметил он. - Двое госпитализированы в пражской больнице "На Буловце", один инфицированный госпитализирован в клинике имени Масарика в городе Усти-над-Лабем". В Праге помещены в больницу гражданин Чехии и гражданка США, в Усти-над-Лабем (северо-запад республики) - гражданин Чехии. Они находятся в строгой изоляции в инфекционных отделениях.

Все трое заразились коронавирусом в Италии. Госпитализированный в больнице в Праге 67-летний чех недавно вернулся с конференции в Удине. 20-летняя американка учится в Милане, она приехала в Прагу как туристка вместе с подругой - гражданкой Эквадора. У той также наблюдаются признаки сильной простуды, но анализы пока не подтвердили коронавирус, пишет euromag.ru.

Больной из Усти-над-Лабем, которому исполнилось 43 года, провел отпуск на одном из горнолыжных курортов близ Венеции. Он отдыхал там вместе с семьей, которая помещена на домашний карантин и находится под наблюдением медиков.

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