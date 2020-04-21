Коронавирус помог обрести любовь 97-летним пенсионерам

Вторник, 21 Апрель 2020 Мир Мир

Коронавирус помог обрести любовь 97-летним пенсионерам

Пенсионеры из английского города Прествич, графство Большой Манчестер, осознали, что любят друг друга, и решили съехаться из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание The Sun.

97-летние герои войны Роберт Уолш (Robert Walsh) и Лилиан Гранди (Lilian Grundy) познакомились в День памяти в ноябре 2019 года. Когда-то Уолш служил на подводной лодке, а Гранди помогала строить бомбардировщики. Они нашли общий язык и стали встречаться по три раза в неделю.

Когда началась пандемия, Уолш и Гранди поняли, что больше не могут жить друг без друга, поэтому перед введением режима строгой изоляции решили перевести отношения на новый уровень. Пенсионеры поняли, что нашли любовь и должны жить вместе.

Теперь Уолш играет в саду для своей возлюбленной на укулеле. Пара вместе поет песни военных лет, чтобы развлечь себя во время карантина.

Каждый из них когда-то был в браке, но овдовел. Они съехались только после одобрения родных и все еще спят в разных спальнях: Уолш занял свободную комнату в доме Гранди.

«Я влюбился в нее безвозвратно. Мы нашли хорошую сторону в этом ужасном вирусе: теперь мы вместе», — признался Уолш.

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