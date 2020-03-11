Коронавирус пришел в Турцию

Мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

«Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат»,— сообщил министр Фахреттин Коджа.

В настоящее время пациент находится в карантине. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Под наблюдение взяты члены его семьи, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте. Министр отказался назвать больницу и регион, где находится заболевший, пишет euromag.ru.

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано 23 случая заболевания.