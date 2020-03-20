Коронавирус заразил четверть миллиона человек

Пятница, 20 Март 2020 Мир Мир

Коронавирус заразил четверть миллиона человек

Число заболевших коронавирусом Covid-19 превысило 250 000 человек.

Официально от коронавируса погибли 10 254 человека. Выздоровевших - 89 044.

Как уже писал Euromag, за прошедший день наиболее обнадеживающие показатели наблюдаются в Китае - 34 новых случая заражение, 8 новых смертей. При этом, из 80 928 зараженных излечились уже 70 420 человек, пишет euromag.ru.

Очаг распространения коронавируса тем временем окончательно переместился в Европу. Показатели Италии стремительными темпами приближаются к критической отметке - за сутки количество зараженных возросло на 5 322 человека и достигло 41 035.

Кроме того, в Италии за день погибли рекордные 427 человек. Таким образом Италия опередила по смертности Китай, хотя зараженных на Апеннинах вдвое меньше.

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