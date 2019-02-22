Кошка и наследница Лагерфельда выступила с заявлением

Пятница, 22 Февраль 2019 Мир Мир

Кошка и наследница Лагерфельда выступила с заявлением

Кошка Карла Лагерфельда, которой знаменитый кутюрье завещал свое состояние, «поблагодарила» мир за соболезнования.

Бирманская кошка по кличке Шупетт «заявила», что «начинает скорбеть с некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем», а также «пообещала», что постарается жить «без папочки Карла Лагерфельда, будучи независимой женщиной».

Также кошка в Twitter «поблагодарила» мир за соболезнования в связи со смертью кутюрье.

Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы, пишет ntv.ru.

Ранее сообщалось, что Лагерфельд оставил свое состояние любимой кошке, а также попросил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки.

Бирманская кошка Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году — друг попросил позаботиться о питомце, а потом просто не забрал его. За время совместной жизни с кошкой модельер написал о ней книгу. Также Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт — «центр его мира».

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