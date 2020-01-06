Кошка исчезла после урагана и вернулась домой через два года

Об этом сообщает издание UPI.

25 декабря помощники шерифа нашли кошку возле торгового центра. Они отнесли животное ветеринару, который обнаружил у нее микрочип с контактной информацией владельца животного.

Хозяин рассказал, что кошка по имени Ева (Eva) пропала во время урагана «Ирма» в 2017 году. Где она была все это время, неизвестно.