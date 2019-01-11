Кошка испортила картину за 5250 фунтов стерлингов

Гросвенор в 2015 году приобрел произведение английского художника-портретиста Майкла Райта за 5250 фунтов стерлингов. Картина была испорчена — из-за холода на ней выступил конденсат — и искусствовед занимался ее восстановлением. Когда он отступил, чтобы посмотреть на результат своей работы, его кошка Падме прыгнула в центр картины, пишет euromag.ru.

По словам искусствоведа, восстановление работы Райта обойдется в такую же сумму, как и ее покупка. При этом Гросвенор отметил, что хорошо, что кошка прыгнула на часть портрета с одеждой, а не с лицом.

«Очевидно, Падме не фанатка Майкла Райта и ни о чем не сожалеет», — добавил искусствовед.