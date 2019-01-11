Кошка испортила картину за 5250 фунтов стерлингов

Пятница, 11 Январь 2019 Мир Мир

Кошка испортила картину за 5250 фунтов стерлингов

Кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину одного из любимых художников хозяина.

Гросвенор в 2015 году приобрел произведение английского художника-портретиста Майкла Райта за 5250 фунтов стерлингов. Картина была испорчена — из-за холода на ней выступил конденсат — и искусствовед занимался ее восстановлением. Когда он отступил, чтобы посмотреть на результат своей работы, его кошка Падме прыгнула в центр картины, пишет euromag.ru.

По словам искусствоведа, восстановление работы Райта обойдется в такую же сумму, как и ее покупка. При этом Гросвенор отметил, что хорошо, что кошка прыгнула на часть портрета с одеждой, а не с лицом.

«Очевидно, Падме не фанатка Майкла Райта и ни о чем не сожалеет», — добавил искусствовед.

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