Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь

Жительница города Чизлхерст Джейн Хоббс (Jayne Hobbs) отправилась к косметологу на процедуры по уходу за лицом. Во время сеанса врач Эрика Ходжкисс (Erika Hodgkiss) обратила внимание на родинку у 44-летней клиентки на груди. После отпуска она потемнела, однако Хоббс не обратила на это внимание. Косметолог заподозрила, что у британки появилась меланома, и посоветовала женщине обратиться к врачу.

Хоббс последовала совету косметолога и отправилась к терапевту. Тот направил ее к дерматологу, и врач предложил пациентке удалить родинку и взял анализ тканей. Оказалось, что у нее действительно была меланома. Хоббс перенесла операцию по удалению кожи вокруг опухоли, чтобы остановить ее распространение.

«У меня остался довольно большой рубец, но я жива, а это главное», — отметила Хоббс. Она называет невероятным совпадением то, что косметолог знала о признаках рака, а сама она решила вовремя сходить на процедуры.

Ходжкисс научилась распознавать симптомы меланомы на специальных курсах для косметологов, парикмахеров, массажистов и мануальных терапевтов. Их основал благотворительный фонд по борьбе с меланомой Masced. Организаторы курса решили, что представители этих профессий чаще и тщательнее изучают кожу клиентов, чем терапевты. За восемь месяцев после окончания курсов Ходжкисс обнаружила меланому у трех клиенток, благодаря этому все они вовремя удалили опухоли.

Меланома — одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. На ранних стадиях излечима, однако практически никак себя не проявляет. В Великобритании меланома убивает около шести человек в день.