Кот-клептоман своровал деньги и принес их хозяйке

Восьмилетний питомец прогулялся к дому соседа и забрал пакет с деньгами, которые предназначались человеку, развозившему молоко. Хозяева кота обнаружили пакет, в котором, помимо денег, также был написан адрес их владельца. Наличные были возвращены.

«Парень улыбнулся, взял деньги и вел себя так, как будто такие вещи происходят постоянно», — рассказала владелица животного мисс Друэ.

Кот Тео на протяжении нескольких лет становится героем публикаций в СМИ. Так, в 2015 году он украл у соседей целый ворох мягких игрушек, выполненных в виде различных овощей. В 2013-м он же был пойман на краже рождественских украшений.

Его хозяйка несколько раз развешивала листовки по округе, в которых предупреждала соседей о питомце-клептомане и просила обращаться к ней в случае, если какие-то вещи внезапно пропали. Она также несколько раз убеждалась в том, что Тео бросил свою привычку, но через некоторое время он снова приносил в дом посторонние предметы.

Биолог и кошачий бихевиорист в разговоре с изданием объяснил, что кошки часто носят своим хозяевам «трофеи», но обычно это еда, добытая из мусора. Любовь к перетаскиваю игрушек и других предметов может быть связана с тем, что животное не прошло «обучение» у матери ловле живой добычи, и поэтому те лишь имитируют охоту, выбирая неодушевленные предметы.