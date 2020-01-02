Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания

Мужчина опубликовал фотографии кота, лежащего возле поломанной фигуры персонажа японской манги. Хозяин животного работает в магазине игрушек и собирал конструктор к Новому году для одного из клиентов. Продавец выполнил заказ за неделю, однако его питомец все испортил.

В подписи к фото автор сказал, что это адский кот. «Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха...Я его убью!», — написал он. Однако питомец избежал наказания, о чем мужчина сообщил на следующий день, выложив фото с котом. В комментариях выразили надежду, что клиент поймет работника и не станет ругать.