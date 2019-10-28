Кот спрятался в багажном отсеке и сутки провел в полёте

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Мир Мир

Кот спрятался в багажном отсеке и сутки провел в полёте

Кот сбежал из переноски, потерялся в багажном отсеке и сутки провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском.

Хозяйка кота летела из Москвы в Южно-Сахалинск авиакомпанией «Россия». Прилетев, она заявила о пропаже одного из двух котов, которые летели в багажном отсеке, пишет euromag.ru.

Кота обнаружили только когда самолет вернулся из Южно-Сахалинска в Москву – зверь прятался в багажном отсеке.

Таким образом, кот почти сутки провел в воздухе. Сотрудники авиакомпании организовали перелет кота из Москвы в Южно-Сахалинск к хозяевам, сообщает «Москва 24».

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