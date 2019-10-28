Кот спрятался в багажном отсеке и сутки провел в полёте

Хозяйка кота летела из Москвы в Южно-Сахалинск авиакомпанией «Россия». Прилетев, она заявила о пропаже одного из двух котов, которые летели в багажном отсеке, пишет euromag.ru.

Кота обнаружили только когда самолет вернулся из Южно-Сахалинска в Москву – зверь прятался в багажном отсеке.

Таким образом, кот почти сутки провел в воздухе. Сотрудники авиакомпании организовали перелет кота из Москвы в Южно-Сахалинск к хозяевам, сообщает «Москва 24».