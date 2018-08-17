Ковер из полумиллиона живых цветов появился в центре Брюсселя

В Бельгии эти цветы считают национальным символом. Их выращивают на экспорт. А ковер из бутонов расстилают каждые два года на протяжении 50 лет.

Посмотреть на красочное зрелище приезжают тысячи туристов. В этом году площадь гигантской клумбы составила почти две тысячи квадратных метров. Правда, любоваться этим рукотворным чудом долго не получится: на брусчатке под палящим солнцем цветы быстро вянут.