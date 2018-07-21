Красивый почерк помог бродяге вернуться домой спустя 16 лет

Суббота, 21 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Красивый почерк помог бродяге вернуться домой спустя 16 лет

Житель Китая 16 лет прожил на улице и смог вернуться домой.

Чэнь Фэй (Chen Fei) из уезда Хуанмэй, провинция Хубэй, был одним из первых жителей своей деревни, кто получил высшее образование. Он выпустился из Классического университета Центрального Китая 30 лет назад и устроился работать библиотекарем. Затем уволился и переехал в другой город, оборвав контакты с родственниками. Он позвонил им лишь однажды в 2008 году после шести лет молчания и объяснил, что находится в городе Дунгуань провинции Гуандун, а затем бросил трубку.

Семья так и не смогла найти его и считала погибшим, пока в конце мая волонтер Чжан Чживэй (Zhang Zhiwei), помогающий бездомным, не обратил внимание на необычайно красивый почерк одного из подопечных: «Его почерк был аккуратным и красивым, он даже мог писать на английском». Волонтер помог мужчине воссоединиться с семьей, подключив к поискам родственников полицейских.

В итоге их удалось обнаружить, и брат потерявшегося китайца Чэнь Мин (Chen Ming) приехал за ним и отвез его к родным. Он рассказал, что воссоединение прошло хорошо: «Брат был очень рад вернуться домой. Он даже мычал себе под нос веселую мелодию сегодня утром».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «умные» радары

      О новинке сообщила компания Infraestruturas de Portugal (IP).

      Подробнее

    • Португалия: обеды на заказ из Pingo Doce - теперь и в Алгарве

      Приятная новость - особенно в преддверии августа, традиционного месяца отпусков.

      Подробнее

    • Испания: шимпанзе родился на глазах у посетителей парка

      Детеныш шимпанзе родился на глазах у посетителей валенсийского биопарка.

      Подробнее

    • Испания: работники Renfe будут бастовать в августе

      Профсоюз UGT призвал работников Renfe в Каталонии провести пятидневную забастовку в августе.

      Подробнее

    • Италия: конкурс фуд-блогеров и шеф-поваров приглашает россиян

      Кулинарный конкурс фуд-блогеров под названием «Contest Rice Food Blogger - Chef Giuseppina Carboni» прошел в Италии уже в 11-й раз.

      Подробнее

    • Чеченский ансамбль танца "Вайнах" выступит с концертом в Италии

      Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" выступит с концертной программой в Италии в рамках фестиваля "Русские сезоны.

      Подробнее

    • Красивый почерк помог бродяге вернуться домой спустя 16 лет

      Житель Китая 16 лет прожил на улице и смог вернуться домой.

      Подробнее

    • Собака спасла от гибели семь брошенных котят

      В американском городе Менло, штат Джорджия, собака спасла новорожденных котят.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda