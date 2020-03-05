Кризис, затрагивающий всю планету: COVID-19

Четверг, 05 Март 2020 Мир Мир

Кризис, затрагивающий всю планету: COVID-19

ЮНЕСКО публикует первые глобальные данные: 290 миллионов учащихся не посещают школу.

На сегодняшний день в тринадцати странах закрыты школы с целью приостановления распространения вируса COVID-19. ЮНЕСКО оказывает посильную помощь различным странам, создавая условия для дистанционного обучения детей.

«Мы работаем над обеспечением непрерывности процесса обучения детей и молодых людей», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. «Временное закрытие школ из-за карантина не является чем-то новым, но масштабы и скорость сегодняшних процессов в мире не имеют аналогов».
10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования различных стран. Они обсудят меры обеспечения непрерывности процесса обучения.

По состоянию на 4 марта 22 страны на трех континентах приостановили работу школ или объявили об их закрытии.

Всего две недели назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ.
С тех пор в тринадцати странах приостановлен образовательный процесс. 290,5 миллионов школьников оторваны от учебных занятий. В создавшейся ситуации ЮНЕСКО поддерживает осуществление широкомасштабных программ дистанционного обучения. Закрытие школ приводит к различным негативным последствиям (неудобства в семьях, снижение производительности труда родителей и др.).
Коронавирус COVID-19 вызвал серьезный кризис в области здравоохранения, затрагивающий всю планету. ЮНЕСКО принимает возможные усилия нацеленные на обучение школьников в условиях эпидемии дистанционно. Организация продолжит наблюдение за скоростью, масштабами и случаями закрытия школ, вызванных COVID-19.

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