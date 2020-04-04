Кроссовки сотрудника Apple из 1990-х продали за тысячи долларов

Суббота, 04 Апрель 2020 Мир Мир

Кроссовки сотрудника Apple из 1990-х продали за тысячи долларов

Винтажную обувь сотрудника американской корпорации Apple продали за тысячи долларов.

Информация появилась на сайте Heritage, где проходят онлайн-аукционы.

Белые кроссовки с разноцветным логотипом Apple в виде надкусанного яблока, которые выдавали работникам компании в 1990-х годах, были куплены во время торгов на аукционе за 9 687 долларов (749 526 рублей). В описании к товару продавец отметил, что на обуви 42-го размера есть следы носки: выцветшая краска и небольшие пятна.

В январе 2019 года Apple заявила, что начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Вещи будут производиться из специального материала, состоящего из «проводящих» и «изоляционных» нитей. Созданная из данной ткани смарт-одежда сможет выполнять разнообразные функции: собирать информацию о здоровье владельца или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)