Круглый стол российских соотечественников прошел в Лондоне

Организатором которого выступил Департамент внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы (ДВМС).

Мероприятие, собравшее российских соотечественников из 20 стран мира, прошло в Конференц-центре имени Елизаветы II в Вестминстере, Лондон. Основной целью конференции стало создание площадки для обмена опытом между российскими соотечественниками из Великобритании и других стран и Россией. Были обсуждены перспективы деловой и социальной активности соотечественников за рубежом, вопросы поддержки русского языка и культуры на международной арене. С докладами выступили представители Правительства Москвы, Торгового представительства России в Великобритании и российских диаспор из разных стран.

Дискуссии конференции разделились на два тематических блока: «Русский бизнес за рубежом» и «Российские регионы и соотечественники за рубежом». В рамках первой темы участники обсудили особенности ведения бизнеса соотечественниками за границей, создание бизнес-структур в Великобритании, налаживание горизонтальных связей между бизнес-структурами соотечественников за рубежом и другой опыт делового взаимодействия компатриотов: консолидацию, защиту интересов, взаимодействие с общиной. Были затронуты вопросы участия соотечественников в работе международных и региональных экономических форумов. Во время второго блока обсуждений собравшиеся рассмотрели пути развития деловых связей соотечественников с регионами России, налаживание двусторонних деловых отношений на уровне малого и среднего бизнеса и доступные формы государственной поддержки.

Одним из спикеров круглого стола соотечественников стал министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин. На конференции также выступили представители деловых кругов соотечественников из разных стран.

В дискуссии приняли участие представители российской диаспоры из Греции, Беларуси, Португалии, Франции, Венгрии и других стран, а также руководители русскоязычных медиа Лондона (радио «Матрёшка-Лондон», медиапроекта «Афиша Лондон», газеты «Англия» и др.).

Сергей Черёмин отметил важность взаимодействия с соотечественниками для России: «Вы та часть народной дипломатии, которая позволяет сохранять культуру, русский язык, российские традиции и имидж достойного государства. Мы стараемся внедрять самые разные программы для укрепления мировой русской общины. Это укрепление гуманитарного влияния РФ за рубежом, поддержка русского языка и русскоязычных школ, российской культуры, правовая защита соотечественников, организация, молодежных форумов, поддержка приходов русской православной церкви, Домов Москвы, проведение Дней Москвы за рубежом и многое другое». По словам российского министра, только в Москве существует закон о поддержке соотечественников.

«Москва едет к соотечественникам, но нам бы хотелось получать и обратную связь от тех россиян, которые уже адаптировались и являются неотъемлемой частью зарубежной макросреды, чтобы их знания, технологии и умения стали подспорьем для развития Москвы и России в целом», - отметил глава ДВМС.

В следующем году московские власти планируют проведение Дней Москвы в Лондоне и Дублине, это решение уже получило одобрение Посла РФ в Великобритании и представителей английского истеблишмента.

Также со следующего года Москва планирует создать интернет-платформу по взаимодействию с соотечественниками по всему миру. В разных странах уже существует множество отдельных русскоязычных ресурсов, и в планах российского правительства объединить эти сайты и порталы в единую систему.

Во время своего выступления Сергей Черёмин провел презентацию Москвы, отметив успехи столицы в экономической и инвестиционной сферах: «Последние 10 лет Москва усиленно развивает инфраструктуру, сферы здравоохранения, образования, цифровой экономики. Главная развивающаяся область - хай-тек-технологии. Прямые иностранные инвестиции Москвы

составляют около 250 млн долларов США. Несмотря на введение санкций, наблюдается стабильный рост основного капитала московских компаний. В 2017 году Москва стала обладателем самой престижной мировой транспортной премии за достижения в развитии транспортной инфраструктуры, а в 2018 году заняла 1 место в рейтинге ООН за развитие электронного правительства».

Министр Правительства Москвы также выступил на второй панельной сессии «Промышленная кооперация и развитие глобальных производств» V Российско-Британского бизнес-форума. Правительство Москвы и Великобритании совместно с представителями деловых кругов обеих стран обсудили цифровизацию новых производств и оптимизацию мировых промышленных процессов в целях улучшения энергосбережения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.