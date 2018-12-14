Круизные компании отказываются от Амстердама

Пятница, 14 Декабрь 2018 Мир Мир

Круизные компании отказываются от Амстердама

Круизные компании стали исключать Амстердам из своих маршрутов из-за введенного в мае властями Амстердама нового туристического налога.

Транзитные путешественники, которые не останавливаются на ночь в отелях города, теперь должны заплатить 8 евро городского налога. Круизные компании не хотят ни покрывать эту сумму для своих пассажиров, ни увеличивать стоимость уже купленных заранее круизов.

В частности, свой маршрут изменила крупнейшая в мире частная круизная компания MSC Cruises, заменив остановку в порту Амстердама на двухдневную стоянку в Роттердаме. Оттуда пассажиров доставляют в Амстердам на автобусах, сообщает euromag.ru.

Чтобы снизить туристическую нагрузку на жителей города, власти Амстердама также собираются запретить владельцам недвижимости в трех центральных районах города сдавать квартиры через сервис Airbnb, а с 2020 года предлагать туристам комнаты по системе Bed & breakfast можно будет только с соответствующей лицензией. Кроме того, теперь иностранным туристам потребуется особое разрешение, чтобы группами гулять по кварталу красных фонарей.

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