Круизный лайнер со 150 людьми на борту наткнулся на скалы

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Мир Мир

Круизный лайнер со 150 людьми на борту наткнулся на скалы

Круизный лайнер La Belle Des Oceans попал в аварийную ситуацию к югу от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море.

Об этом сообщает Maritime Bulletin.

По информации портала, инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, в районе 02:00-03:00 по местному времени (воскресенье, 24 ноября, 22:00-21:00 по московскому). Судно наткнулось на скалы, в результате подводный корпус в его носовой части оказался пробит, а внутрь начала поступать вода.

Лайнер, на борту которого находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа, смог самостоятельно добраться до острова Пхукет в сопровождении представителей Военно-морских сил Таиланда и пришвартоваться в 10:30 (06:30 по Москве). В настоящее время все находившиеся на борту люди в безопасности.

Отмечается, что La Belle Des Oceans, построенный в 1989 году, следовал под флагом Бельгии от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде.

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