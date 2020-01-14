Крупнейшая выставка Ван Гога проходит во Франкфурте

Выставка Making van Gogh: A German Love Story в музее Штеделя включает более ста сорока работ мастера, пишет euromag.ru.

Отель Villa Kenndedy из коллекции Rocco Forte Hotel подготовил специальное предложение: проживание с завтраком, приветствие в номере, посещение спа-зоны и билеты на выставку – их можно забронировать напрямую у консьержа отеля.