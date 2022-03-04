Крупнейшие американские банки бросились скупать российские активы

Пятница, 04 Март 2022 Мир

Крупнейшие американские банки бросились скупать российские активы

Goldman Sachs и JPMorgan начали скупать облигации связанных с Россией компаний.

Крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации — либо по запросу своих клиентов, либо с расчетом на быструю перепродажу, пишет Bloomberg.

По информации источников издания, Goldman Sachs покупает корпоративные облигации связанной с Россией металлургической компании Evraz, «Газпрома» и РЖД со сроком погашения в течение ближайших двух лет, а также вкладывается в российский госдолг.

Институциональные инвесторы на Уолл-стрит часто скупают подешевевшие ценные бумаги, однако сейчас такая тактика сопряжена с репутационным ущербом, пишет Bloomberg. Дело в том, что интерес к российским активам идет вразрез со стремлением США и ЕС отрезать Россию от мировой финансовой системы.

 

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)