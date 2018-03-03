Крупнейший в мире гей-музей откроют в Британии

Концепцию заведения поддержал мэр города Садик Хан. Инициатором выступил Джозеф Гальяно, который уже занимается поиском спонсоров для своего проекта. Отмечается, что в музее будут представлена уникальная коллекция политических и культурных артефактов, связанных с историей ЛГБТ-сообщества.

Галлиано заявил, что причина создания музея - опасение забыть историю геев. Люди, боровшиеся за свои права во второй половине XX века, уже стареют, и их истории забываются, отметил он. Заведение получит название «Гей-Британия. Национальный ЛГБТК+ музей» (буква «К» обозначает термин «квир» и используется для обозначения любой нетрадиционной модели поведения и идентичности).