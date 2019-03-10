Крупнейший в стране национальный парк открылся в Нидерландах

Он объединяет четыре охраняемые территории: природные заповедники Оствардерсплассе и Лепеларсплассе, остров Тринтелзанд и искусственный архипелаг Маркер Вадден. Между этими территориями посадят новые леса.

Площадь нового парка составит 29 тысяч гектаров. На этой территории будет жить большая часть птиц, которые встречаются в Нидерландах, а также крупные лесные животные, например, олени, сообщает РИА Новости.