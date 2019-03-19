Крупнейшую математическую премию дадут американке

О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Ханс Петтер Гравер, сообщается на официальном сайте премии.

Награду Уленбек получила «за новаторские достижения в области геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние ее работы на анализ, геометрию и математическую физику». Ученый, отмечается на сайте премии, является «сторонником гендерного равенства в науке и математике».

Уленбек родилась в августе 1942 года в Кливленде (Огайо, США). В 1964-м получила степень бакалавра в Мичиганском университете (США). С 1988 года работает в Техасском университете в Остине. Замужем за биофизиком Олке Уленбеком, отец которого Джордж Уленбек является одним из первооткрывателей спина электрона.

Вручение премии состоится 21 мая в Осло (Норвегия). Размер награды составляет 6 миллионов норвежских крон (750 тысяч евро). Премия, считающаяся наряду с Филдсовской и Крафорда одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го.

В 2018 году лауреатом премии стал канадский математик Роберт Ленглендс за «прозорливую программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел». Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай (в 2014-м) и Михаил Громов (в 2009-м).