Крупнейшую ювелирную компанию продадут за 16 миллиардов долларов

Вторник, 26 Ноябрь 2019 Мир Мир

Крупнейшую ювелирную компанию продадут за 16 миллиардов долларов

Французский производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton договорился о покупке американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co.

Отмечается, что компания заплатит 135 долларов за акцию, что на 13 процентов выше изначальной стоимости бумаг в 120 долларов. Общая сумма сделки составит 16,2 миллиарда долларов.

Соглашение одобрено советами директоров обеих организаций. Предполагается, что покупка станет крупнейшей сделкой LVMH, состоится в середине 2020 года и позволит компании расширить свое присутствие на рынке США и укрепить позиции в ювелирном секторе.

О возможной покупке стало известно в конце октября. Сообщается, что LVMH как минимум дважды увеличивала свое предложение, чтобы достичь договоренности.

Tiffany & Co — крупнейшая ювелирная транснациональная компания, занимается продажей украшений и аксессуаров из серебра, фарфора, хрусталя, кожи, а также канцелярских принадлежностей и парфюмерии. LVMH включает в себя порядка 70 брендов, производящих товары класса люкс, в том числе часы, одежду, алкоголь, парфюмерию и косметику — Louis Vuitton, Fendi, Dom Perignon, Hublot, Zenith, Bulgari, Chaumet, Givenchy, Marc Jacobs, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Sephora.

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