Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек

Понедельник, 20 Май 2019 Мир Мир

Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек

Крыша обрушилась в ночь на понедельник, 20 мая, на головы десятков посетителей бара на юге Китая.

Об этом сообщает CGTN.

Инцидент произошел в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район). Спасатели эвакуировали из здания и достали из-под завалов 85 человек. Двое из пострадавших в результате скончались в больнице.

По данным издания, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, семь — тяжело ранены. Под наблюдением врачей остаются 62 человека с легкими травмами.

Отмечается, что бар располагается на третьем этаже здания. Спасатели продолжают разбирать завалы, сколько еще человек могут находиться под ними — не уточняется. Причины произошедшего неизвестны.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья