Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек

Об этом сообщает CGTN.

Инцидент произошел в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район). Спасатели эвакуировали из здания и достали из-под завалов 85 человек. Двое из пострадавших в результате скончались в больнице.

По данным издания, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, семь — тяжело ранены. Под наблюдением врачей остаются 62 человека с легкими травмами.

Отмечается, что бар располагается на третьем этаже здания. Спасатели продолжают разбирать завалы, сколько еще человек могут находиться под ними — не уточняется. Причины произошедшего неизвестны.