Купальники с принцем Гарри и Меган выпустили в Британии

«Место для бороды Гарри выбрано неслучайно. Оно отражает наше мнение, что нужно принимать себя такими, какие вы есть», - сказали в компании.

Также в компании выпускают купальники с лицами королевы Елизаветы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает euromag.ru.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Ради того, чтобы вписаться в королевскую семью, актриса полностью поменяла стиль: короткие платья - на элегантные сарафаны, а разорванные шорты - на брюки по фигуре. Сейчас наряды, в которых Маркл появляется на публике, распродаются за считанные часы.