Курьер попытался доставить пиццу британской королеве

Мужчина утверждал, что доставлял заказ для королевы Елизаветы II. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

По данным издания, курьер привез четыре большие пиццы «Чизбургер» клиентке по имени Елизавета, проживающей в Букингемском дворце. Двое вооруженных полицейских остановили сотрудника пиццерии. Один из них позвонил королевской прислуге и уточнил, действительно ли Елизавета II совершила заказ на 46 фунтов стерлингов.

Выяснилось, что развозчика одурачили мошенники, сделав ложный вызов. Представитель Domino’s Жужанна Кейзер (Zsuzsanna Queiser) пошутила, что всегда догадывались о тайной любви королевской семьи к их продукции. Она подчеркнула, что охранники не пустили их сотрудника на территорию резиденции, однако пиццу «высоко оценили» полицейские.