Курс евро поднялся выше 81 рубля

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Мир Мир

Курс евро поднялся выше 81 рубля

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года.

Курс евро поднялся выше 81 рубля

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года.

По состоянию на 13:00 мск курс европейской валюты на Московской бирже достиг 81,09 рубля. В последний раз курс евро был выше 81 рубля 1 марта 2016 года.

Доллар, в свою очередь, растет на 0,27%, до 70,10 рубля. Курс американской валюты превысил отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года, пишет ТАСС.

Валюты укрепляются несмотря на рост цены на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,65%, до $77,33 за баррель.

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