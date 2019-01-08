Кустурица планирует снять фильм по мотивам романов Достоевского

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о планах снять фильм по мотивам романов Федора Достоевского и о том, какие события в жизни "сбили его с толку" во время работы над картиной.

Ранее режиссер рассказал журналистам, что думает над сценарием фильма по мотивам романов Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание". Он заявлял, что планирует снять фильм в КНР с китайскими актерами.

"И это будет. Это один из тех фильмов, о которых я забочусь, и сейчас у меня дилемма – ехать сначала в КНР, в Аргентину или Россию?" - сказал Кустурица РИА Новости.

На вопрос, на какой стадии находится работа над картиной, режиссер улыбнулся. "Меня сбила с толку эта бабушка, которая убила застройщика. Произошла обратная история. Бабушка больше не жертва – она стала убийцей", - рассказал он.

Речь идет об инциденте, который произошел в Белграде в сентябре 2018 года: 70-летняя пенсионерка Стоянка Стоянович убила двумя выстрелами застройщика Зорана Трифуновича. Перед убийством погибший якобы угрожал семье женщины и требовал выселения, претендуя на земельный участок.