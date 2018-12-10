Квартиру Кейт Миддлтон выставили на продажу

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Мир Мир

Квартиру Кейт Миддлтон выставили на продажу

В британской столице продаются апартаменты с тремя спальнями, где до свадьбы с герцогом Кембриджским Уильямом проживала Кейт Миддлтон.

Квартира, где в свое время также проживала младшая сестра герцогини Пиппа Миддлтон, расположена в престижном лондонском районе Челси. Формально она принадлежит родителям двух сестер — Кэрол и Майклу Миддлтонам. Пара купила апартаменты в 2002 году за 780 тысяч фунтов (по курсу 2002-го — примерно 34 миллиона рублей). Сейчас недвижимость оценена в 1,95 миллиона фунтов (165 миллионов рублей).

В квартире три спальни, оформленные в нейтральной цветовой гамме, два санузла, столовая и кухня. Продажей объекта занимаются брокеры компании Knight Frank.

Родители принцессы не комментируют факт вывода апартаментов в продажу, отмечает Daily Mail.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон после свадьбы поселились в Кенсингтонском дворце. Пиппа Миддлтон в 2017 году вышла замуж за мультимиллионера Джеймса Мэттьюза, пара занимает пятиэтажный особняк в центральной части Лондона. Джеймс, брат Пиппы и Кейт, работает и живет в Шотландии. 

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