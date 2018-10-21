Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel

Воскресенье, 21 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel

Киноактриса, обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус стала бренд-амбассадором французского модного дома Chanel.

Креативный директор дома Карл Лагерфельд лично провел съемки рекламной кампании коллекции 2018/19 Cruise, лицом которой стала Крус. По словам Лагерфельда, он вдохновлялся в работе над коллекцией детскими воспоминаниями: мое самое раннее воспоминание — не лодка, а звуки, издаваемые лодкой», — рассказал модельер.

Береты, тонкая полоска (как на бретонской тельняшке), жакеты и пиджаки с акцентом на плечи, позолоченные, как на форме морских офицеров, пуговицы, полупрозрачные ткани вызывают ассоциации со Средиземномрьем. В коллекции также присутствует знаковый для Chanel твидовый жакет, черные вечерние платья, кардиганы.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности у Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.

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