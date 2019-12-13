Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пыльного салона

Пятница, 13 Декабрь 2019 Мир Мир

Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пыльного салона

Самолет японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) вернулся в аэропорт вылета на Хоккайдо из-за грязного салона.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пилот принял решение развернуть лайнер после того, как в пассажирском салоне в воздух поднялась пыль. В результате инцидента никто не пострадал.

Авиакомпания согласилась с действиями пилота, заявив, что «здоровье пассажиров превыше всего».

В июле ANA вошла в тройку самых чистоплотных авиакомпаний в мире по версии Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax. Она уступила лишь тайваньской EVA Air и японской Japan Airlines.

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