Лана Дель Рей пришла на «Грэмми» в дешевом платье

Вторник, 28 Январь 2020 Мир Мир

Лана Дель Рей пришла на «Грэмми» в дешевом платье

Американская певица Ланы Дель Рей купила дешевое платье в торговом центре и пришла в нем на музыкальную премию «Грэмми» 26 января.

Об этом она рассказала репортеру Entertainment Tonight.

Знаменитость появилась в длинном серебристом платье, украшенном бахромой из бисера, с круглым вырезом и короткими рукавами. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон платья. Наряд бренда Aidan Mattox сейчас продается на сайте магазина Harvey Nicholsа со скидкой за 183 фунта (15 тысяч рублей).

«Изначально у меня было другое платье, но когда мы с парнем покупали ему ремень в ближайшем торговом центре, я увидела это и влюбилась в него», — поделилась певица.

34-летняя Лана Дель Рей посетила мероприятие со своим молодым человеком Шоном Ларкиным (Sean Larkin), который работает полицейским.

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