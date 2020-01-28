Лана Дель Рей пришла на «Грэмми» в дешевом платье

Об этом она рассказала репортеру Entertainment Tonight.

Знаменитость появилась в длинном серебристом платье, украшенном бахромой из бисера, с круглым вырезом и короткими рукавами. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон платья. Наряд бренда Aidan Mattox сейчас продается на сайте магазина Harvey Nicholsа со скидкой за 183 фунта (15 тысяч рублей).

«Изначально у меня было другое платье, но когда мы с парнем покупали ему ремень в ближайшем торговом центре, я увидела это и влюбилась в него», — поделилась певица.

34-летняя Лана Дель Рей посетила мероприятие со своим молодым человеком Шоном Ларкиным (Sean Larkin), который работает полицейским.