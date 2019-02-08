Лазарев представит Россию на «Евровидении»

Пятница, 08 Февраль 2019 Мир Мир

Лазарев представит Россию на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в 2019 году.

Об этом РИА Новости сообщил представитель ВГТРК — официального вещателя конкурса.

По словам собеседника агентства, подробности прозвучат в программе «Привет, Андрей» в субботу, 9 февраля, на телеканале «Россия 1».

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке. Победу одержала украинка Джамала с композицией «1944». Второй оказалась Австралия.

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