Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь

Пятница, 15 Февраль 2019 Мир Мир

Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь

Американская певица и актриса Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала получившуюся оплошность на алкогольное опьянение.

В этом она призналась в своем Instagram-аккаунте.

В четверг, 14 февраля, она похвасталась новой татуировкой со своим именем, записанным на нотном стане четырьмя нотами («соль»-«ля»-«соль»-«ля», которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A). Однако вместо пяти положенных линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре.

Один из фанатов тут же указал на ошибку. «Нотный стан состоит из пяти линий, Гага, что это…» — написал он под публикацией.

Певица тут же заметила комментарий и в течение часа исправила татуировку, а затем вновь поделилась ее доработанной версией. «Музыкальный кризис предотвращен. Бедняжка выпила слишком много текилы и забыла пятую линию нотного стана. А вот и правильная», — посмеялась Гага в описании к посту.

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